شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رحلة شحنات اللقاح من مطارات المملكة إلى التطعيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث المدير الطبي لبرنامج لقاحات كورونا ، الدكتور سامي المدرع، عن رحلة اللقاح حتى الوصول للمستفيد، حيث يُحفظ في فريزرات درجة حرارتها 86 درجة مئوية تحت الصفر، يستوعب كل منها 70 ألف جرعة، ويمكن حفظها بها حتى 6 أشهر.

وقال المدرع أنه عند حلول وقت استخدام اللقاح تُستخرج الكميات المطلوبة وتوضع في ثلاجات عادية، بدرجة حرارة 2 إلى 8 درجات مئوية، ثم خلال 3 ساعات تذوب اللقاحات.

وأضاف أنه تتم إزالة الغطاء من العبوة وتعقيم أنبوبة اللقاح قبل الحقن، ويتم تجهيز اللقاحات وفق العدد المطلوب، وتُخفف بمحلول ملحي، ويوضع على العبوة بيانات التحضير وتاريخ الانتهاء، ثم يُطعم الحاضرون في مركز اللقاحات.