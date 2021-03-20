شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تعلن جداول حصص الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن جدول الحصص اليومي للأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، وذلك عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 ويوتيوب.

وقالت الوزارة أن الحصص اليومية للصفوف الابتدائية ستبدأ في بث مباشر عند الساعة 3 عصرا، فيما ستكون حصص المرحلتين المتوسطة والثانوية عند الساعة 9 صباحا.

وأضافت أن الحصص لجميع المراحل تعاد طوال اليوم عبر قنوات عين، أو رابط القناة على منصة يوتيوب.