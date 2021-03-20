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شاهد.. "بافرط" يكشف عن موعد عودة زخم الفعاليات في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، عن موعد عودة زخم الفعاليات في ‎المملكة.

وقال فيصل بافرط خلال حواره مع قناة "العربية":" عودة زخم الفعاليات في ‎المملكة سيكون في الربع الأخير من 2021".

وأضاف:"سعيدين باللقاء اليوم مع غرفة جدة ومجلس السياحة والثقافة بشكل خاص، حيث أن هذه الزيارة جاءت ضمن باكورة زيارات لمستثمرين".

وأوضح:"جاء الاجتماع بتوجيه رئيس مجلس الإدارة المستشار تركي آل الشيخ لدراسة التحديات والمعوقات التي يواجهها المستثمرين في قطاع الترفيه".

وأشار:" الجائحة كانت فترة صعبة جدا للشركات في قطاع الترفيه ولكن نتوقع أن هذه الفترة الصعبة تخطيناها والقادم أفضل"، موضحا:"في عدة مبادرات ستخرج من هذه الاجتماعات في واحدة من المبادرات مع البنوك سيعلن عنها خلال الشهر القادم بباكورة وسلسلة من الحلول التمويلية لهذه الشركات".

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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