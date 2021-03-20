شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. "بافرط" يكشف عن موعد عودة زخم الفعاليات في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، عن موعد عودة زخم الفعاليات في ‎المملكة.

وقال فيصل بافرط خلال حواره مع قناة "العربية":" عودة زخم الفعاليات في ‎المملكة سيكون في الربع الأخير من 2021".

وأضاف:"سعيدين باللقاء اليوم مع غرفة جدة ومجلس السياحة والثقافة بشكل خاص، حيث أن هذه الزيارة جاءت ضمن باكورة زيارات لمستثمرين".

وأوضح:"جاء الاجتماع بتوجيه رئيس مجلس الإدارة المستشار تركي آل الشيخ لدراسة التحديات والمعوقات التي يواجهها المستثمرين في قطاع الترفيه".

وأشار:" الجائحة كانت فترة صعبة جدا للشركات في قطاع الترفيه ولكن نتوقع أن هذه الفترة الصعبة تخطيناها والقادم أفضل"، موضحا:"في عدة مبادرات ستخرج من هذه الاجتماعات في واحدة من المبادرات مع البنوك سيعلن عنها خلال الشهر القادم بباكورة وسلسلة من الحلول التمويلية لهذه الشركات".