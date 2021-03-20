شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تصحح معلومات خاطئة عن اللحوم المصنعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ‏أن‎‎‎‎ اللحوم المصنعة تخضع لمواصفات واشتراطات تضمن سلامتها للاستهلاك الآدمي، وذلك حسب التشريعات العالمية وإن لم تكن خياراً صحياً.

ونفت الهيئة المعلومات المتداول بشأن أن اللحوم المبردة تسبب ضعف المناعة ومرض السرطان والصداع والسمنة ومشاكل في الذاكرة والإدراك لدى الأطفال بسبب احتوائها على مادة النتريت والنترات وجلوتا مات أحادي الصوديوم .

وأكدت الغذاء والدواء أن مادة جلوتامات أحادي الصوديوم والنتريت والنترات من المواد المضافة المسموح باستخدامها في الأغذية بناء على التشريعات المحلية والدولية ، كما لم يثبت أن لهما اضرار على الصحة