شكرا لمتابعة خبر عن كواليس جديدة عن الصيدلية الموزعة للقاح "فايزر" بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

روى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، كواليس جديدة عن الصيدلية الموزعة للقاح "فايزر" في عسفان شمال شرق محافظة جدة.

وقال سعيد لغامدي:" هناك لغط حول الموضوع، فشركة فايزر Pfizer التي في الإعلان هي وحدة أعمال تابعة لـ Pfizer Animal Health، وهي إحدى شركات الأدوية التي تسعى إلى تقديم حلول كاملة لصحة الحيوان و البيطريين ومنتجي الثروة الحيوانية وأصحاب الحيوانات الأليفة".

ولفت إلى أن الشركة تعمل على ضمان توريد الأغذية الآمنة المستدامة في شتى بقاع العالم من لحوم الأبقار الصحية والأبقار الحلوب والدواجن والأسماك ومساعدة الكلاب والقطط والخيول للعيش حياة صحية أطول.

وأوضح أنها شركة تستثمر أكثر في البحث والتطوير بصحة الحيوان ولديها شبكة أبحاث وتطوير مكثفة مع مراكز البحث الرئيسية الكبرى في جميع القارات.