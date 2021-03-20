شكرا لمتابعة خبر عن "الغامدي" يرد على منتقديه بعد إنكاره وجود السحر:"سأغير العالم أمامكم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تعرض صانع المحتوى، عمر جبران الغامدي، لانتقادات لاذعة وهجوم حاد بعد إنكاره وجود السحر، قائلا:"شكرًا لكل من ذم وشتم وإستنقص".

وأضاف عمر الغامدي:" شكرًا لكل من دعم وشكر وحاول الإتصال، لكن لمن يقدم النصح، أنت لا تعرف مخططي".

وأوضح عمر الغامدي:"أقوم بشيء لم يسبق لأي شخص عمله في التاريخ، فنصيحتكم في الظلام لا تساعد، آسف لعدم استقبالها"، مضيفا:"شاهدني أغير العالم أمامك".