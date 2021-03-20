شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن موعد التعامد الثاني للقمر على الكعبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، ‏إن ظاهرة التعامد تحدث عندما يبلغ ميل القمر عرض مكة ‏المكرمة.

وأوضح ماجد أبو زاهرة، أن التعامد يكون في لحظة توسطه على خط زوالها، بعكس بقية ‏الأجسام السماوية، مبينا أن وقت التعامد سيكون عند الساعة ‏09:10 مساءً، بتوقيت مكة المكرمة.

وأشار:"التعامد سيكون القمر فيه على ‏ارتفاع 89.9 درجة ومضاء بنسبة 79.9% وهو في طور ‏الأحدب المتزايد، وسيبقى مشاهدا في سماء مكة إلى أن يغرب ‏عند الساعة 03:59 فجرًا".

وأكد أنه يمكن بهذه الظاهرة الفلكية تحديد اتجاه القبلة ‏لأي منطقة في العالم يشاهد فيها القمر في تلك اللحظة، لكنها غير ‏مفيدة للمناطق القريبة من مكة مثل، جدة والطائف.