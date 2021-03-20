شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة مواطن حول سطح منزله لـ محمية وينتج 10 أنواع من الخضار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نجح شاب بشمال المملكة في تحويل سطح منزله لمزرعة خضار متنوعة يقطف منها محصولها اليومي من الخضروات معتمدا بذلك على تقنية الزراعة المائية.

وتحدث المواطن بدر الحامد عن تجربته قائلا" استغليت مساحة سطح المنزل الواسعة في إنشاء محمية تعمل على نظام ذكي ولاتحتاج لجهود.

وقال المواطن"تمكنت من تحويل السطح المهمل إلى بستان أخضر يسر الناظرين، وقمت بزراعة 10أنواع من الخضار والورقيات ".

وأضاف أن إنشاء المحمية استغرق سنة، وتعمل على نظام ذكي فإذا ارتفعت درجة الحرارة اشتغل التبريد "، مشيرا إلى أنه لايستخدم اي نوع من المبيدات حشرية.

وختم الشاب حديث قائلا"مع نجاح التجربة الزراعية في عامها الأول أفكر في التوسع بها وتحويلها لمشروع تجاري يعتمد على الزراعة المائية ".