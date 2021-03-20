شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.."متحدث الأرصاد": أمطار على بعض المناطق والصيف في نهاية رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المتحدث الرسمي للأرصاد الجوية حسين القحطاني هطول الأمطار على المناطق الوسطى والمرتفعات الجبلية .

وقال متحدث "الأرصاد " في برنامج 120 المذاع على الإخبارية أن التقلبات متسارعة في تلك الفترة بسبب الربيع مع تذبذب الحرارة ووجود فرصة لهطول الأمطار مع استمرار الرياح .

وأضاف أن هذه الفترة انتقالية ويجب فيها اتباع التعليمات ، مشيراً إلى أن درجات الحرارة ستبدأ فعلياً في الإرتفاع في نهاية شهر رمضان المبارك ليبدأ شهر الصيف فعلياً .