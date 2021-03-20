شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يوضح أسباب عدم تأثير الفيروس على الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد البرفسور عوض العمري استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى، على أنه لايوجد أعراض طويلة الأمد للقاح كورونا

وقال العمري عبر برنامج " إم بي سي في أسبوع " : اثبتت بعض الدراسات أن بعض الأشخاص الذين كانوا لديهم أعراض طويلة الأمد وتناولوا لقاح كورونا، تحسنوا بشكل كبير.

وأشار إلى أن الغبار لايقتل الفيروسات بل يساهم في انتشار الفيروسات والبكتريا ويسبب الأزمات الصدرية والتهابات العيون.

وأضاف العمري " لازلنا نتعلم من كورونا الكثير، ونعتقد أن الأجسام المضادة تستمر 6 شهور، وبعد 6 شهور لانعلم والجميع متشوق ومنتظر لمعرفة نتائج الدراسات ".

وتابع : نسبة إصابة الأطفال ضعيفة بفيروس كورونا، في العالم نسبة إصابة الأطفال 13 % من المصابين، والوفيات محدودة عند الأطفال والأسباب غير معروفة ولكن مناعتهم قوية وتهاجم الفيروس.