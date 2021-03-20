شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في اليابان تهيب بالمواطنين التقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت سفارة المملكة في اليابان، اليوم السبت، تنبيه للموطنين، مشيرة إلى أنها تتابع أثار الزلزال في مقاطعة مياجي شمال اليابان.

وقالت السفارة : نتابع آثار الزلزال في مياجي بقوة (7.2)درجة، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

وأضافت : أصدرت السلطات تحذيرًا من احتمالية حدوث تسونامي في بعض المناطق الساحلية.

وكان زلزال قوي بلغت قوته 2ر7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب في مقاطعة مياجي شمال اليابان.

إقرأ أيضا: