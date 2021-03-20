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كشف وزير الصحة توفيق الربيعة، الجمعة، تفاصيل قصة مؤلمة مرت به.
وقال في تغريدة نشرها عبر “تويتر”، “مرت بي قصة آلمتني كثيراً، لشخص توفر موعد لوالده للحصول على اللقاح منذ فترة، وبسبب الانسياق خلف الشائعات رفض الموعد، ليتوفى والده بعدها بسبب إصابته بالفيروس -رحمه الله-.
كما أضاف “تمنيت بعدها لو أستطيع أن أقنع كل شخص بنفسي، وما زلت أحاول جهدي. لكل فرد .. أرجوك من القلب #خذ_الخطوة خذ اللقاح”.
وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الخميس، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح كورونا في المملكة تجاوز 2.6 مليون جرعة حتى الآن عبر أكثر من 500 مركز للقاح في كافة مناطق المملكة.
ودعت في بيان لها، الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي”؛ للحصول على لقاح كورونا، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة ينشر قصة مؤلمة.. ويناشد: أرجوكم من القلب خذوا الخطوة خذوا اللقاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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