16 قطاع بالمملكة يخضع للخصخصة قريباً

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أعلن هاني الصائغ مدير عام الاتصال الإستراتيجي والتسويق بالمركز الوطني للتخصيص القطاعات المستهدفة للخصخصة خلال الفترة المقبلة .
وأكد “الصائغ ” أنها تبلغ 16 قطاع يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيه وهي : النقل ، الطاقة ، الثروة المعدنية ، البيئة ، المياه ، الزراعة ، التعليم ، الإسكان ، الصحة ، البلديات ، الحج ، العمرة ، الاتصالات ، تكنولوجيا المعلومات ، الرياضة ،الإعلام ، قطاعات بالداخلية والمالية .
وقال “الصائغ ” أنه تم اختيار عدة مشاريع لطرحها أمام القطاع الخاص وذلك في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والعمل والتنمية الإجتماعية والبلديات والبيئة والمياه والزراعة والموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .
Source slaati
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