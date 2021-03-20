القبض على صاحب مركبة صدم قائد دراجة نارية وهرب في حائل

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ألقت الإدارة العامة للمرور القبض على صاحب مركبة بمنطقة حائل صدم قائد دراجة نارية وهرب من الموقع. وأوضحت، أمس (الجمعة)، أن صاحب المركبة عرّض حياة قائد الدراجة ومستخدمي الطريق الآخرين للخطر. وأشارت إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات بحقه، تمهيداً لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص. Source akhbaar24.argaam





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