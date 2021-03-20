︎ : .

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من استخدام مادة “الجرة” للأطفال، كونها قد تتسبب في الوفاة. وأوضح النمر، أن استخدام “الجرة” لعلاج القمل عند الأطفال “خطير”؛ لأنها تؤدي للوفاة بنسبة 10% بسبب هبوط الضغط وتوقف القلب. كما حذر النساء من خلط البنزين أو الديتول مع الحناء لتثبيت الصبغة؛ لأن ذلك من مُسببات التسمم. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر استشاري محذراً: استخدام “الجرة” في تنظيف شعر الأطفال قد يُسبب الوفـاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.