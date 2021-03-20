شاهد.. التحالف يُدمر معدات الحوثيين العسكرية بعد محاولتهم التقدم باتجاه مأرب في الكسارة

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تمكّنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من إحباط محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية التقدم باتجاه مأرب في الكسارة، والتصدي لها من قِبل الجيش الوطني اليمني والقبائل بدعم من القوات الجوية للتحالف.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها القوات، لحظة القضاء على أرتال الميليشيا الحوثية وتدمير معداتها العسكرية واصطياد بعض الدبابات وإلحاق خسائر كبيرة في صفوف العناصر الإرهابية.
يُشار إلى أن مصفاة تكرير البترول في الرياض قد تعرضت لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة صباح أمس (الجمعة)، ونجم عنه حريق بسيط وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.
Source akhbaar24.argaam
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