فيديو.. إنقاذ طفل اقترب من سلم متحرك في اللحظة الأخيرة

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نجح موظف أمن في محطة مترو الأنفاق في مدينة ووهان الصينية من إنقاذ طفل، اقترب من سلم متحرك بعد أن ابتعدت عنه أمه، وذلك بفضل استجابته السريعة.
وظهر رجل الأمن جو تشينغ فو البالغ من العمر 29 عامًا، في مقطع فيديو نشرته قناة (روسيا اليوم)، وهو يقفز فوق حاجز السلم المتحرك، ليتمكن من التقاط الطفل في آخر لحظة قبل وصوله إلى السلم.
وكانت الأم تركت يد طفلها لحظة وتعطلت أمام ماكينة العبور، لتتفاجأ بأن طفلها الصغير على أعتاب السلم المتحرك.
Source almowaten
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