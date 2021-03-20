«مرور الجوف» يطيح بمفحط دومة الجندل

أعلن المرور السعودي، السبت، الإطاحة بقائد المركبة مارس التفحيط بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف.

وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه سيتم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن مرور منطقة الباحة ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بمحافظة المندق، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.