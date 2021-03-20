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5 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

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الرياض - محمد عبدالله - وفقًا للأرقام الرسمية..

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق ، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس « المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 172إصابة جديدة؛ تلتها الشرقية بـ69حالة، ثم مكة المكرمة 58، فمنطقة حائل 21، والقصيم 13 حالة. 

وسجلت منطقتا «الحدود الشمالية والمدينة المنورة» 9 حالات إصابة لكل منهما، ثم عسير 8 حالات، وكل من «تبوك الجوف» 7 حالات، ثم «جازان ونجران والباحة» 3 إصابات جديدة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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