5 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 172إصابة جديدة؛ تلتها الشرقية بـ69حالة، ثم مكة المكرمة 58، فمنطقة حائل 21، والقصيم 13 حالة.

وسجلت منطقتا «الحدود الشمالية والمدينة المنورة» 9 حالات إصابة لكل منهما، ثم عسير 8 حالات، وكل من «تبوك الجوف» 7 حالات، ثم «جازان ونجران والباحة» 3 إصابات جديدة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

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