بالأرقام.. 5 مدن تتصدر خريطة التعافي من كورونا خلال 24 ساعة

تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 88 حالة تعافٍ، تلتها الدمام بـ13 حالة، ثم جدة بـ12، وكل من (مكة المكرمة ومهد الذهب) بـ11 حالة.

وسجَّلت عرعر 6، و(ينبع والأرطاوية وتمير) 5 حالات لكل منها، ثم (بارق وحوطة سدير والهفوف والخفجي والمبرز) 4 حالات، ثم (تبوك وحائل ونجران والظهران وثادق والحريق والمزاحمية وشقراء ووادي الدواسر) بواقع 3 حالات تعافٍ لكل منها، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وفي المرتبة التالية جاءت كل من (تنومة والرويضة وسكاكا والطائف وجازان ومليجة والجبيل والقطيف والقريات والغاط وحريملاء وأملج وليلى والقويعية ورماح وثيلان وساجر) بحالتي تعاف في كل منها.

وأخيرًا جاءت كل من (رفائع الجمش والرين والحرجة والشنان والمدينة المنورة وأبها وخميس مشيط والمجمعة والخبر وبيشة وعنيزة وبقيق ومحايل ورنية والحائط والسليمي والشملي والغزالة والبجادية وصفوى وضرما وظهران الجنوب وبلجرشي والليث وطبرجل ودومة الجندل وبقعاء وحفر الباطن والسليل ومرات والمظيلف والخرج وأضم وقرية العليا) بتسجيل كل منها حالة تعافٍ واحدة.

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