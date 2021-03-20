راصد جوي: عواصف رملية على بعض مناطق المملكة.. الأسبوع الجاري

توقَّع الراصد الجوي عبدالله الحربي، اليوم السبت، أن تشهد أغلب مناطق المملكة عواصف رملية بنهاية الأسبوع الجاري.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عواصف رملية متوقعة آخر الأسبوع تشمل أغلب مناطق المملكة»، لافتًا إلى أنها تؤثر على (جدة ومكة، وتبوك وحائل، والمدينة، والقصيم، وشمال الشرقية).

وأشار الحربي إلى أن تلك المناطق ستشهد كثافة في الغبار يوم الأربعاء المقبل.

من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«المركز الوطني للأرصاد» الدكتور أيمن علام، أمس الجمعة، حقيقة هطول الأمطار في شهر رمضان الكريم.

وخلال مقابلة مع برنامج بـ«المختصر» على فضائية «إم بي سي»، قال علام: «هناك الآن تغيرات فصلية تجمع بين نهايات الشتاء وبداية الصيف، ومن مظاهرها الأمطار والرياح النشطة والأمواج العالية».

وأضاف: «ما شاهدناه من غبار وأتربة خلال الفترة الماضية أمور اعتيادية، وهناك دورات مناخية تمر بها المملكة مثل أي بقعة على وجه الأرض.. هناك تقلبات ومتغيرات جوية تستمر خلال شهر رمضان، وتشمل عواصف غبارية وأتربة مثارة وأمواجًا عالية ورياحًا نشطة، بجانب تقلبات في درجات الحرارة، وتكون الأمطار حول معدلاتها الطبيعية في هذه الفترة من العام، وقد تكون هناك حالات جوية متطرفة سوف نعلن عنها في حينها».

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