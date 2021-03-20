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مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي مصفاة لتكرير البترول بالرياض

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي مصفاة لتكرير البترول في الرياض بعدد من الطائراتٍ المُسيّرةٍ، وذلك في اعتداء إرهابي جديد استهدف أراضي المملكة العربية الشقيقة.

 

وأكّدت وزارة الخارجية المصرية - في بيان أصدرته..شجبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة، التي تُمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق وكذا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة.

 

وجدّدت مصر وقوفها بجانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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