إغلاق 7 مساجد بالمملكة السعودية بسبب إصابات فيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، السبت، 7 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.



ويصل بذلك مجموع ما تم إغلاقه خلال 41 يوماً 326 مسجداً، تم فتح 311 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة هي 3 مساجد في منطقة الرياض ومسجد واحد في مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، نجران، عسير).

وأشارت إلى إعادة فتح 5 مساجد في مناطق (الرياض، المدينة المنورة، الباحة، تبوك، القصيم)، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة الجميع.