شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في الجزائر خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

قفزت أسعار الذهب في الجزائر خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت 20 مارس 2021، بفعل الزيادة العالمية في أسعار المعدن الأصفر.



وتلقت أسعار الذهب عالميا الدعم من تراجع طفيف للدولار وعوائد الخزانة الأمريكية. ولكن الضبابية لا تزال تكتنف أسعار المعدن النفيس، خصوصا مع تأكيد رئيس الاحتياطي الاتحادي الفدرالي جيروم باول، بأن الارتفاع في معدلات التضخم على خلفية صرف حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار، سيكون قصير المدى ومحدود التأثير، وسط توجه قوي من المستثمرين لسوق الأسهم عالية المخاطر.

ولا يزال المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا يتعرض لمزيد من الضغوط بسبب توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي انتعاشا اقتصاديا قويا، يوصف بأنه الأقوى في الولايات المتحدة منذ 40 عاماً.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال مستهل تعاملات السبت، ليصل إلى 7492 دينارا، مقابل 7450 ديناراً في ختام تعاملات أمس الجمعة.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا في الأسواق)، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، إلى مستوى 6555.5 دينار، مقابل نحو 6519 دينارا عند إغلاق تعاملات أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، عند فتح تعاملات السبت، لدى التجار ومحلات الصاغة، ليصل إلى 5619 دينارا، مقايل 5588 دينارا في ختام تعاملات الجمعة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر، خلال مستهل تعاملات السبت، نحو 4370.3 دينار، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 3746 دينارا، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل 3121.7 دينار.

سجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، نحو 233074.81 دينار (1745.31 دولار)، وجاء سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 52444 دينارا.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا بعدما تلقى الدعم من التراجع الطفيف للدولار وعوائد الخزانة الأمريكية، ليصل سعر الأوقية (الأونصة) إلى 1745.31 دولار، بنسبة زيادة 0.44%.

وقال روس نورمان المحلل المستقل إن "تصحيحيا في عوائد الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وفي الواقع في مؤشر الدولار الأمريكي يقدم دفعة محدودة لأسعار الذهب، لكننا كنا هنا من قبل حول مستوى 1745 دولارا ولقي الذهب بعض المقاومة".

"لا يبدو أن الذهب حصل على الكثير من الزخم وراءه أو بما يكفي لدفعه. ربما نحتاج إلى مؤشر مقنع بأن تلك التصحيحات في العوائد والدولار الأمريكي أكثر استدامة، ولا برهان على ذلك في الوقت الحالي".

وتراجعت العوائد القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد أن ارتفعت لأعلى مستوى في أكثر من عام عند 1.754% الخميس الماضي، بينما تخلى الدولار عن مكاسب حققها في التعاملات المبكرة.

وكرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع تعهده بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر وتوقع نموا اقتصاديا وتضخما أعلى هذا العام.

ويُستخدم الذهب عادة في التحوط من ارتفاع التضخم، لكن صعودا قويا في الآونة الأخيرة لعوائد الخزانة الأمريكية ألقى بثقله على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.