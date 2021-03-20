البحرين : استهداف خميس مشيط انتهاك للقانون الدولي الإنساني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

أدانت وزارة خارجية البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بشكل ممنهج ومتعمد تجاه المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة، مما يعرض سلامة المدنيين الآمنين لخطر كبير.

انتهاك صارخ:

وأكدت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، أن الهجوم الحوثي يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، معربة عن إدانتها لإطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة اليوم تجاه مدينة خميس مشيط.

لا للأعمال الإجرامية:

وشدَّدت على وقوف البحرين مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها، مطالبة المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

الهجوم الحوثي:

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن: إن ميليشيا الحوثي مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين، مشيرًا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.

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