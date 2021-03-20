مرور الباحة يضبط قائد مركبة مارس التفحيط بالمندق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت إدارة مرور منطقة الباحة، اليوم السبت، من ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بمحافظة المندق، في مخالفة لأنظمة المرور.

وأكدت الصفحة الرسمية لإدارة المرور على “تويتر” أنه سيتم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

عقوبة مخالفة التفحيط:

وفي وقت سابق أوضحت إدارة المرور غرامة مخالفة القيادة بسرعة حتى تصدر الإطارات صوتًا عاليًا المعروفة باسم (التفحيط)، والتي يمارسها البعض ويعرض بها حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقالت المرور في تغريدة لها عبر حسابه بموقع تويتر: إن التحكم في المركبة، والقيادة بشكل آمن من علامات القائد المثالي، مؤكدة أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية.

ولفت المرور إلى أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 150 و300 ريال.



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