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شكرا لقرائتكم التعليم تنشر جداول الدروس اليومية للأسبوع العاشر في المرحلة الابتدائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20
التعليم تنشر جداول الدروس اليومية للأسبوع العاشر في المرحلة الابتدائية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف الابتدائية من الأسبوع العاشر للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.
جدول دروس الصف السادس الابتدائي:
جدول دروس الصف الخامس الابتدائي:
جدول دروس الصف الرابع الابتدائي:
جدول دروس الصف الثالث الابتدائي:
جدول دروس الصف الثالث الابتدائي:
جدول دروس الصف الأول الابتدائي:
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