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التعليم تنشر جداول الدروس اليومية للأسبوع العاشر في المرحلة الابتدائية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

التعليم تنشر جداول الدروس اليومية للأسبوع العاشر في المرحلة الابتدائية

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف الابتدائية من الأسبوع العاشر للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

جدول دروس الصف السادس الابتدائي:

التعليم تنشر جداول الدروس اليومية للأسبوع العاشر في المرحلة الابتدائية - متابعات الخليج 365

جدول دروس الصف الخامس الابتدائي:

التعليم تنشر جداول الدروس اليومية للأسبوع العاشر في المرحلة الابتدائية - متابعات الخليج 365

جدول دروس الصف الرابع الابتدائي:

التعليم تنشر جداول الدروس اليومية للأسبوع العاشر في المرحلة الابتدائية - متابعات الخليج 365

جدول دروس الصف الثالث الابتدائي:

التعليم تنشر جداول الدروس اليومية للأسبوع العاشر في المرحلة الابتدائية - متابعات الخليج 365

جدول دروس الصف الثالث الابتدائي:

التعليم تنشر جداول الدروس اليومية للأسبوع العاشر في المرحلة الابتدائية - متابعات الخليج 365

جدول دروس الصف الأول الابتدائي:

التعليم تنشر جداول الدروس اليومية للأسبوع العاشر في المرحلة الابتدائية - متابعات الخليج 365

 
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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