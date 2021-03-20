التعليم تنشر جداول الدروس اليومية للأسبوع العاشر في المرحلة الابتدائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف الابتدائية من الأسبوع العاشر للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

جدول دروس الصف السادس الابتدائي:

جدول دروس الصف الخامس الابتدائي:

جدول دروس الصف الرابع الابتدائي:

جدول دروس الصف الثالث الابتدائي:

جدول دروس الصف الثالث الابتدائي:

جدول دروس الصف الأول الابتدائي:



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