ماهي العلاقة بين زيادة الوزن ومشاهدة التلفاز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كثير من أفراد المجتمع يتناولون الطعام مع مشاهدة التلفاز في وقت واحد، وهذا الأمر قد يكون له انعكاسات سلبية تتمثل في زيادة الوزن .

استهلاك كميات أكبر:

يقول استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عصام الحسن لـ”متابعات الخليج 365“: نعم هذا صحيح، إذ يزيد وزن الفرد عند مشاهدة التلفزيون، والسبب أنه يستهلك ويتناول كميات أكبر من الطعام وخصوصًا الوجبات السريعة التي تحتوي على كميات كبيرة من السعرات والدهون، ويلاحظ زيادة الوزن أكثر في الأطفال واليافعين الذين يتناولون الطعام مع مشاهدة التلفزيون.

تجاهل زيادة الوزن:

وأشار إلى أن مشاهدة التلفاز أثناء الأكل تؤدي إلى تناول الطعام بسرعة أكبر وعدم التفكير جيدًا بكمية الطعام التي يتم تناولها، مما يعني أنه خلال مشاهدة التلفاز يمكن تناول كمية كبيرة من الطعام بوقت قصير دون حتى الشعور بذلك، كما أن الشخص الذي يشاهد التلفاز ويتناول الطعام يهمل الشعور بالشبع مما يؤدي إلى تناوله المزيد من الطعام وبالتالي المعاناة من زيادة الوزن ، لذا لا يجب أبدًا تناول الطعام خلال مشاهدة التلفاز بل يجب تخصيص وقت للطعام فقط.

عدم انشغال الذهن:

ونصح بضرورة تناول الطعام مع باقي أفراد الأسرة على طاولة الطعام لأن هذه الطريقة هي الأفضل للحصول على الكمية الكافية من المأكولات، فخلال تناول الطعام يجب أن يتفرغ الفرد للمهمة ولا يشغل باله بأي أمور أخرى، وفي ذلك عدة إيجابيات صحية منها عدم انشغال الذهن بمتابعة محتوى التلفاز، الاستمتاع بالوجبة، المضغ الجيد للطعام، الاستهلاك في حدود الشبع.

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