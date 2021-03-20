السودان يدين استهداف مصفاة الرياض : يهدد إمدادات الطاقة للعالم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

متابعات الخليج 365 - واس

أدان السودان بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرات مسيرة استهدفت مصفاة تكرير البترول في العاصمة الرياض .

السودان يجدد التضامن مع المملكة

وجددت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم، موقفها الثابت في إدانة هذه الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة للعالم، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل التهديدات التي تطول أراضيها وتهدد سلامة مواطنيها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها .

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