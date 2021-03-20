اخبار السعوديه

السودان يدين استهداف مصفاة الرياض : يهدد إمدادات الطاقة للعالم

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم السودان يدين استهداف مصفاة الرياض : يهدد إمدادات الطاقة للعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

السودان يدين استهداف مصفاة الرياض : يهدد إمدادات الطاقة للعالم

متابعات الخليج 365 - واس

أدان السودان بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرات مسيرة استهدفت مصفاة تكرير البترول في العاصمة الرياض .

السودان يجدد التضامن مع المملكة

وجددت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم، موقفها الثابت في إدانة هذه الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة للعالم، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة العربية ضد كل التهديدات التي تطول أراضيها وتهدد سلامة مواطنيها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها .


شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا