شكرا لقرائتكم خبر عن «شيول» يودي بحياة سائقه الوافد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أودت معدة من نوع «شيول» بحياة سائقه الوافد، إثر ترديه من مرتفع في قرية الرُبيان في منطقة الباحة ظُهر اليوم، وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب معدة ثقيلة من نوع شيول خلف مستشفى الملك فهد، مؤكداً توجيه فرق إسعافية من الهلال الاحمر والقيادة الميدانية بمشاركة فرق من الدفاع المدني لمسح الموقع، واتضحت وفاة سائق الشيول (عربي الجنسية).

