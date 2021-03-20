شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة مبتعثة : «في كندا صعب الحصول على اللقاح.. نفسي أرجع المملكة أتطعم.. أنتم في نعمة كبيرة.. الله يخلي السعودية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت الطبيبة السعودية المبتعثة لكندا دانية عبده عبر حسابها على موقع تويتر عن صعوبة الحصول على لقاح كورونا في كندا حتى ولو كان بمقابل مالي.

وقالت الطبيبة دانية في سلسلة تغريدات «ثريد» عبر حسابها: «نفسي بس أرجع السعودية أتطعم وأرجع كندا، متخيلين حتى لو أبغى أدفع بنفسي عشان آخد التطعيم ما أقدر!.. هنا يا دوب مو ملحقين حتى يطعموا الدكاترة وبس بدأوا بكبار السن وما أظن حيوصلنا الدور ولا بأي وقت قريب.. الله يخلي السعودية والله لا تترددوا إنكم تروحوا تتطعموا إنتو في نعمة كبيرة»

وأشارت في تغريدة أخرى: «أزيدكم من الشعر بيت مو كل الدكاترة يقدروا يتطعموا الأولوية لدكاترة الطوارئ واللي عندهم احتكاك بالمرضى لكن زي دكاترة الأشعة مثلاً ما لهم أولوية ما يتطعموا الا لو بالصدفه لقوا فرصه ولحقوها.. عشان كدا أزعل مره لمن أشوف أحد عنده فرصه وبيتدلع ومو حاسس بقيمتها، احجزوا موعد واتطعموا».

وأضافت الدكتورة دانية: «يزعل إنو لسا فيه ناس بهذا الزمن يمشو ورا الإشاعات ويتركوا العلم عشان كلام فاضي.. للأسف الناس اللي كدا كتير بأمريكا بالذات وما صاروا يطعموا أولادهم عشان كدا فيه أمراض قضي عليها لسنوات طويلة لكن بدأت ترجع زي الحصبة والجدري من ورا نظريات المؤامرة.. العلم نور بس مصممين يرجعوا لورا».