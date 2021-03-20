شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 382 إصابة جديدة بفايروس كورونا 271 حالة تعافي و 6 حالات وفاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت)، تسجيل 382 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 271 حالة تعافي و 6 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 384653 حالة، من بينها 3916 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 587 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 374135 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6602 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.