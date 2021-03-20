شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تدين استهداف مليشيا الحوثي الإيرانية للسعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

أعربت دولة الإمارات، السبت، عن إدانتها لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.



وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن المليشيا المدعومة من إيران تستهدف المدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف العربي.

وأكدت دولة الإمارات أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة وإمدادات الطاقة العالمية.

وقالت إن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف العربي في اليمن اعتراض وتدمير "مسيرة مفخخة" أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه السعودية.

وقال التحالف بقيادة السعودية إن قواته اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه منطقة خميس مشيط جنوب السعودية.

والجمعة، أعلنت السعودية تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيرة، نجم عنه حريق تمت السيطرة عليه.

اعتداء حوثي جديد رأت فيه السعودية مواصلة المليشيا تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعيها لتقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وجددت السعودية اتهامها لإيران بمد مليشيا الحوثي الإرهابية بصواريخ وطائرات مسيرة لاستهداف المملكة والمواقع المدنية فيها.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن "جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية مصنوعة من قبل إيران أو موردة من قبل إيران، وبعضها مثلما قلنا جاءت من الشمال، وبعضها من البحر".

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، مليشيا الحوثي بوقف الهجمات على السعودية والالتزام بوقف إطلاق النار.

وقبل أيام، أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، أن المحاولات الأخيرة للمليشيات الحوثية باستهداف المملكة ما هي إلا تهديد للمدنيين واعتداء على أمن الطاقة العالمي.