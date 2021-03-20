وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى6602 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 382 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 384 ألفا و.653

كما لفتت إلى تسجيل 271 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 374 ألفا و.135