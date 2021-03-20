موسكو تدين هجوم مليشيا الحوثي الإيرانية على مصفاة النفط في الرياض

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أن موسكو "تدين بشدة" الهجوم بطائرات مسيرّة الذي تسبب بحريق في مصفاة لتكرير النفط في العاصمة السعودية وتبناه المتمردون الحوثيون اليمينيون".



وقالت الخارجية الروسية في بيان "موسكو تدين بشدة العمل العسكري المذكور. ندعو بإصرار كافة الأطراف في النزاع في اليمين إلى الالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي الإنساني والتخلي فوراً عن العمليات العسكرية التي تؤدي إلى تدمير البنى التحتية المدنية".