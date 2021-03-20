شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تطالب المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه جرائم الميليشيا الحوثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة بشكل ممنهج ومتعمد تجاه المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، مما يعرض سلامة المدنيين الآمنين لخطر كبير في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانتها لإطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة اليوم تجاه مدينة خميس مشيط، لتؤكد وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها، مطالبة المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية.