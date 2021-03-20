«الصحة»: تسجيل 382 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 271 حالة ووفاة 6 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 384653 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنَّه تمَّ تسجيل 271 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 374135 حالة.

كما تمَّ تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6602 حالة.

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