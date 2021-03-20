بالفيديو. .السفير الفرنسي بالرياض يحتفي بـ4 مواطنين ناطقين بلغة بلاده

احتفى سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة، لودوفيك بوي، بالسعوديين المتحدثين بالفرنسية، وذلك بمناسبة يوم الفرانكوفونية الذي يوافق 20 مارس من كل عام.

وقال السفير الفرنسي –عبر حسابه على تويتر-: «صباح الخير يا أهل الناطقين باللغة الفرنسية، اليوم 20 مارس هو اليوم العالمي للفرنكوفونية.. وبهذه المناسبة، توجهت السفارة الفرنسية في الرياض للقاء شباب؛ سعوديات وسعوديين يعشقون اللغة الفرنسية».

ونشر السفير الفرنسي فيديو بهذه المناسبة، مستضيفًا فيه أربعة من الشباب السعودي الناطق بالفرنسية.

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