الصحة : سجلوا للحصول على لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

متابعات الخليج 365 - واس

حثت وزارة الصحة الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم -بإذن الله- من الإصابة بالفيروس, مبينة أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، وأتاح تطبيق صحتي حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المُقدمة للقاح.

حالات كورونا الجديدة

وأعلنت الصحة تسجيل (382) حالة مؤكدة وتعافي (271) حالة في المملكة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3916) منها (587) حالة حرجة, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (384653) حالة وحالات التعافي (374135) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (6) حالات, حيث وصل إجمالي عدد الوفيات (6602) حالة, كما تم إجراء (37402) فحص مخبري جديد.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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