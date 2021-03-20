الشؤون الإسلامية تغلق 7 مساجد بعد رصد حالات كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

متابعات الخليج 365- واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, 7 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 41 يوماً 326 مسجداً تم فتح 311 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

المساجد المغلقة

وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض ومسجد واحد في مناطق (الشرقية , الحدود الشماليه , نجران , عسير).

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 5 مساجد في مناطق (الرياض , المدينة المنورة ، الباحة , تبوك ، القصيم)، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

إجراءات مكافحة كورونا

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة الجميع.

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