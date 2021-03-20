أسماء المرشحين للمطابقة على وظائف الحرس الوطني غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ وزارة الحرس الوطني المرشحين والمرشحات إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية للمرشحين على وظائف المعلنة في وقت سابق وذلك اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 08/ 08/ 1442هـ. حسب المواعيد والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19).

متطلبات وشروط الحضور للمقابلة في الحرس الوطني

​1. إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.

2. إحضار عدد ( 3 ) صور شخصية.

3. الالتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد، وعدم الحضور سيعتبر ذلك عدولاً عن الرغبة في الترشيح.

4. إحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع الخبرات إن وجدت.

5. إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل.

6. إحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه.

7. الحضور إلى مقر اللجنة عند الساعة (8:45) صباحاً.

عناوين لجان المقابلة

وقالت الوزارة إنه للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم (4912222 تحويلة 23415) أو البريد الإلكتروني ( [email protected] ) وبإمكان المرشحين والمرشحات الوصول إلى عنوان اللجنة من خلال البحث عن “مركز أحد الثقافي الترفيهي في خشم العان” في برامج الخرائط، أو استخدام رمز الاستجابة السريع QR Code.

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