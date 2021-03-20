سبب تأجيل إطلاق القمر السعودي شاهين سات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وكالة الفضاء الروسية تأجيل إطلاق الصاروخ “سيوز 2” من قاعدة بايكونور الروسية بكازاخستان الذي سيحمل القمر السعودي شاهين سات.

سبب تأجيل إطلاق القمر السعودي

وأوضحت الوكالة أن تأجيل موعد الإطلاق جاء بعد اكتشاف ارتفاع في الجهد الكهربائي الخاص بنظام التحكم الآلي للصاروخ، إذ تقرر عمل المزيد من الاختبارات عليه للتأكد من جاهزيته، فيما سيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق.

وقالت الهيئة السعودية للفضاء: إن الصاروخ الروسي “سيوز 2” يحمل على متنه القمرين السعوديين السابع عشر “شاهين سات” والقمر “CubeSat” إضافة إلى أقمار صناعية أخرى لعدد من دول العالم، منها ألمانيا وإسبانيا وكندا وإيطاليا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل.

موعد الإطلاق الجديد

وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أعلنت اليوم تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 “شاهين سات” على متن الصاروخ الروسي Soyouz2 وسيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق.

وكان من المقرر أن يتم إطلاق القمر السعودي شاهين سات اليوم السبت 20 مارس عند الساعة التاسعة صباحًا.

شارك الخبر