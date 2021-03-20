تسونامي متوقع بعد زلزال اليابان والسفارة السعودية تحذر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

متابعات الخليج 365- الرياض

حذرت السفارة السعودية في اليابان المواطنين المتواجدين هناك من آثار زلزال مياغي المدمر الذي وقع صباح اليوم.

وقال السفارة في بيان لها إنها تتابع آثار الزلزال في Miyagi بقوة (7.2)درجة، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، حيث أصدرت السلطات تحذيرًا من احتمالية حدوث تسونامي في بعض المناطق الساحلية.

وقالت السفارة إنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:

09055833862

0335895242

وكان زلزال قوي بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال شرق اليابان ، مما دفع السلطات اليابانية إلى إصدار تحذير بشأن تسونامي.



زلزال اليابان الثاني في أسبوع

يذكر أنه قبل 5 أيام وتحديدًا يوم 15 مارس الجاري هز زلزال المباني في العاصمة اليابانية طوكيو عند حوالي الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، وقال موقع قناة “NHK” اليابانية إن قوة الهزة الأرضية في محافظة إيباراكي الجنوبية بلغت 4 درجات على مقياس ريختر.



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