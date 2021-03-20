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التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط .

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن ميليشيا الحوثي مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين، مشيرًا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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