شكرا لقرائتكم التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20
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التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط .
وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن ميليشيا الحوثي مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين، مشيرًا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.
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