التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط .

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن ميليشيا الحوثي مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين، مشيرًا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.

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