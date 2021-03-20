الجبير: الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف السعودية مصنوعة أو موردة من إيران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن كل الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في السعودية مصنوعة أو موردة من قبل إيران.

السعودية تطالب بتقليص قدرات إيران النووية

وقال الجبير في مقابلة مع موقع “عرب نيوز” إن واشنطن تريد إحياء الاتفاق النووي مع طهران بشروط أقوى ولمدة غير محددة، موضحًا أن الرياض تطالب بهذه الشروط منذ اتفاق 2015، لضمان ألا تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم إلى أجل غير مسمى، كما تطالب الرياض بأن تكون هناك آلية تفتيش أوسع وأعمق كلما دعت الحاجة.

استهداف مصفاة الرياض

وقال الجبير إن الهجمات الأخيرة على منشآت أرامكو السعودية لها صلات بإيران.

وكان مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة صرح بأنه عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح يوم أمس، تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، ولله الحمد، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.

وأكّد المصدر، أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.



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