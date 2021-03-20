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الشيخ فراج العسيري في ذمة الله عن عمر ناهز 120 عاماً
شارك في حرب فلسطين وسيناء وحرب القهر الأولى والثانية
متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها
انتقل إلى رحمة الله تعالى أحد رموز منطقة عسير المُعمّرين الشيخ فراج بن أحمد بن بدوي بن حشر العسيري عن عمر ناهز الـ120 عاماً.
بعد مشوار طويل :
وقد وافاه الأجل بقرية رَحبان ربيعة ورفيدة بمنطقة عسير وذلك بعد مشوار طويل في خدمة دينه ووطنه ومليكه.
وقد شارك الفقيد رحمه الله في حرب القهر الأول والثانية كما شارك بأمر الملك عبد العزيز في حرب فلسطين وسيناء.
“متابعات الخليج 365” تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لأبنائه : عبد الرحمن وأحمد وعبد الله وسعد وعلي ومحمد ويحيى وظافر ومتعب ولكافة أسرته ومحبيه. سائلين الله عز وجل له الرحمة والمغفرة وأن يبدله داراً خيراً من داره وأن يسكنه فسيح جناته
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