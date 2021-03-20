متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 “شاهين سات” على متن الصاروخ الروسي Soyouz2 وسيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق.

وكان من المقرر أن يتم إطلاق القمر السعودي شاهين سات اليوم السبت 20 مارس عند الساعة التاسعة صباحًا.