شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ناصر حمود النافع ينعي والده بمقطع لكلمات مؤثرة له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

نعى ناصر حمود النافع، عضو اللجنة الإعلامية لمركز الملك سلمان للإغاثة، والده الراحل حمود محمد النافع بكلمات مؤثرة.

ونشر ناصر حمود النافع، عبر حسابه على موقع التدوين الصغير "تويتر" مقطع فيديو يحتوي على كلمات مؤثرة لوالده قبل وفاته؛ مما أثار تفاعل وتعاطف الكثيرين.

وكتب على الفيديو، معلقًا: "‏اللهم اغفر لوالدي حمود محمد النافع ووسع مدخله و آنس وحشته، اللهم يا رحمن يا رحيم يا واسع الغفران اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس".