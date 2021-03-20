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بالصور.. السفير الصيني يكشف عن تشابه الطبيعة في المملكة وبلاده

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب سفير الصين لدى المملكة تشن وي تشينغ عن سعادته الكبيرة بزيارة بعض الأماكن الطبيعية في المملكة واكتشافه تشابهها مع أماكن أخرى في الصين .

ونشر السفير الصيني صور تظهر التشابة الكبير بين الطبيعة الخلابة في المملكة والطبيعة الساحرة في الصين .

الجدير بالذكر أن السفير الصيني أكد سابقاً وجود تشابه بين جبل الفيل في صحراء العلا ومشهد آخر في الصين معروف بـ "جبل الفيل " أيضاً .

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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