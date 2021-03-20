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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. السفير الصيني يكشف عن تشابه الطبيعة في المملكة وبلاده والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعرب سفير الصين لدى المملكة تشن وي تشينغ عن سعادته الكبيرة بزيارة بعض الأماكن الطبيعية في المملكة واكتشافه تشابهها مع أماكن أخرى في الصين .
ونشر السفير الصيني صور تظهر التشابة الكبير بين الطبيعة الخلابة في المملكة والطبيعة الساحرة في الصين .
الجدير بالذكر أن السفير الصيني أكد سابقاً وجود تشابه بين جبل الفيل في صحراء العلا ومشهد آخر في الصين معروف بـ "جبل الفيل " أيضاً .