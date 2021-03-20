شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن هوية سناء أحمد التي تصدر خبر وفاتها الترند في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثار نبأ وفاة سناء أحمد، ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث تصدر قائمة الترند على موقع تويتر في المملكة، صباح السبت، وسط تساؤلات عدة عن هويتها.

ودشن نشطاء هاشتاج بعنوان "سناء أحمد في ذمة الله"؛ حيث قال البعض أن سناء أحمد ليست فنانة ولا مشهورة وإنما هي والدة لأحد المغردين على موقع "تويتر"، وقد فعل الهاشتاغ من باب الواجب وتقديم التعزية لها؛ لتنهال رسائل المواساة على رحيل هذه السيدة، وكتب الذين يعرفونها أنها تركت خلفها إرثاً كبيراً من الأخلاق والمعاملة الحسنة.

وأشاد المغردون بأخلاقها طوال حياتها التي عاشتها وتربيتها لأولادها؛ حيث كتب البعض أنها فارقت الحياة بشكل مفاجئ "موت الفجأة" ، واستذكروا العديد من الأشخاص الذين غيبهم الموت بهذه الطريقة، مترحمين على الجميع.